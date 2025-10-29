לאחר ששלל בעבר ישיבה עם נתניהו והביע חשש לטוהר הבחירות הקרובות: בראיון שהעניק הבוקר, הרמטכ"ל לשעבר לא שולל ישיבה עם נתניהו

ח"כ גדי איזנקוט, התראיין היום (רביעי) ב103fm ושם הוא נשאל מה הוא יעשה במידה ונתניהו ייבחר שוב. בתגובה הוא לא שלל ישיבה על נתניהו.

איזנקוט התייחס לשאלה והשיב: "אם הציבור יבחר בו נדבר שוב פעם". נזכיר כי איזנקוט נבחר לכנסת הנוכחית במסגרת סיעת המחנה הממלכתי ובספטמבר האחרון פרש ממנה והקים יחד עם השר לשעבר מתן כהנא את מפלגת ישר שהוא העומד בראשה.

בתחילת החודש נחשף כי איזנקוט תקף את מחנה השמאל ואמר: "מצד אחד יש מחנה מלוכד מאוד, ומהצד השני – אלטרנטיבה מפוצלת עם ארבעה או חמישה ראשים, שכל אחד מהם רואה את עצמו כמועמד לראשות הממשלה". איזנקוט הוסיף כי "כרגע אין רעיון מאחד ואין הבנה מי ינהיג את הגוש".

עוד באותו נושא דיווח: המהלך שנתניהו מתכנן לעשות בבחירות הקרובות 08:09 | חדשות סרוגים 3 1 😢

בשבועות האחרונים התקיימו כמה פגישות נוספות בין חלק מראשי הגוש, אך בשלב זה לא גובש תיאום מהותי ביניהם. בשיחות פנימיות הם מודים כי הדרך עוד ארוכה עד לאיחוד כוחות ממשי או להסכמה על מועמד מוסכם לראשות הממשלה.