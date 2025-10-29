השר לביטחון הלאומי, תקף את מדיניות ההכלה של הממשלה: "אם רה"מ ימשיך בשימור מדיניות ה-6 באוקטובר וקיום חמאס בפועל – לא תהיה לממשלה זכות קיום"

השר לביטחון הלאומי, איתמר בן גביר, תקף היום (רביעי) את מדיניות הממשלה בעקבות נפילתו של יונה אפרים פלדבאום הי"ד במהלך הפסקת האש בדרום הרצועה. השר בן גביר אמר כי ישראל חייבת לשוב למלחמה מלאה ולחתור להשמדת חמאס, והבהיר כי אם ראש הממשלה יוותר על היעד הזה – לממשלה “לא תהיה זכות קיום”.

בהודעתו אמר בן גביר כי "חמאס רוצח לנו חייל תוך כדי 'הפסקת האש' ושוב ראש הממשלה בוחר לסיים את האירוע בקונספציית ה'תגובה המדודה' וחזרה מיידית להפסקת האש, תוך המשך הכנסת סיוע הומניטרי', במקום לחזור למלחמה על מלא, ולחתור להשיג במהירות את מטרתה המרכזית: השמדת החמאס"

עוד באותו נושא ח"כים מימין ומשמאל מגיבים לירי: "להשמיד את חמאס" 18:08 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

לדבריו, על ראש הממשלה לעמוד בהתחייבותו להשיג את כל מטרות המלחמה, ובהן פירוק חמאס. "אם הוא יחליט לוותר על היעד של פירוק חמאס ויסתפק במס שפתיים של 'ניצחון' ופירוק למראית עין, תוך המשך שימור מדיניות ה-6 באוקטובר וקיום חמאס בפועל – לא תהיה לממשלה זכות קיום", הוסיף.

דבריו של השר מגיעים על רקע נפילתו הטרגית של יונה אפרים פלדבאום הי”ד, בן 37 מזית רענן – נריה שבבנימין, שנהרג אמש בתקרית ברפיח, כאשר מחבלי חמאס פתחו באש לעבר לוחמי צה”ל.