לוחמי צה"ל סיכלו אתמול (שלישי) ניסיון הברחת אמל"ח בגבול מצרים. התצפיות זיהו רחפן שחצה משטח מצרים לשטח ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. הכוחות בחטיבת פארן יירטו את הרחפן שנשא שלושה נשקים. אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.
לפני יוומים לוחמי צה״ל סיכלו בשעות הבוקר ניסיון הברחה של אמצעי לחימה במרחב חטיבת פארן. בצה"ל אמרו כי אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. לפי הודעת דובר צה"ל, הכוחות זיהו רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל, בניסיון להבריח אמצעי לחימה, ואיתרו את הרחפן שנשא שני כלי נשק ותחמושת.
