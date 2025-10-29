שר הביטחון איים על ראשי חמאס בחו"ל: "אין ולא תהיה חסינות לאף אחד מהנהגת ארגון הטרור חמאס – לא ללובשי החליפות ולא למסתתרים במנהרות"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (רביעי) בפעם השנייה להפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס והריגתו של החייל אפריים אפי פלדבאום ואיים על ראשי חמאס בחו"ל: "אין ולא תהיה חסינות לאף אחד מהנהגת ארגון הטרור חמאס – לא ללובשי החליפות ולא למסתתרים במנהרות".

הדברים המלאים: "עשרות מפקדי חמאס סוכלו בפעילות עוצמתית של צה"ל מאז אתמול בתגובה לתקיפת חיילי צה"ל וההפרה הבוטה של ההסכם להשבת החללים החטופים, בנוסף לתקיפת עשרות מטרות תשתית".

עוד באותו נושא כ"ץ ממשיך לאיים: "מרצחי החמאס משלמים וישלמו מחיר כבד" 09:43 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

"אין ולא תהיה חסינות לאף אחד מהנהגת ארגון הטרור חמאס – לא ללובשי החליפות ולא למסתתרים במנהרות – מי שירים את ידו על חיילי צה"ל – ידו תיגדע. צה"ל קיבל הנחייה לפעול בעוצמה כנגד כל מטרת חמאס וכך יהיה גם בעתיד. מי שיתקוף את חיילי צה"ל ויפר הסכמים ישלם את מלוא מחיר".