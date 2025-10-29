כ-100 ישראלים נתקעו בסופת שלגים כבדה בנאפל מטיילת אחת פונתה במסוק לקבלת טיפול, בעוד השאר חולצו רגלית לכפר נמוך בו תנאי השהייה בטוחים יותר

כ-100 ישראלים נתקעו בסופת שלגים כבדה בנאפל. היום (רביעי) החל החילוץ של המטיילים. מטיילת אחת פונתה במסוק לקבלת טיפול, בעוד אחרים חולצו רגלית לכפר נמוך בו תנאי השהייה בטוחים יותר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . חילוץ ישראלים בנפאל | צילום: חדר המצב של פספורטכארד

חברת הביטוח פספורטכארד עדכנה כי המטיילים שהייתה בכפר סמדו הגבוה הועברו רגלית לכפר סמגון, הנמצא בגובה נמוך יותר, שם תנאי השהייה טובים ובטוחים יותר, ויש גישה טובה יותר לצוותים ולמשאבים. כל הישראלים במצב תקין ונמצאים בקשר רציף עם הצוותים הרפואיים והמבצעיים בשטח, אין מנותקי קשר.

מטיילת אחת כאמור נזקקה לחילוץ דחוף ופונתה במסוק לכפר לוקלה לקבלת טיפול רפואי. ברגע שמזג האוויר באזורי ההרים בנפאל יפסיק להיות סוער, יחלו חילוצים מוסקים באופן שוטף. בהתאם להערכת מצב שתתקיים בשעות הקרובות עם גורמי החילוץ המקומיים, יוחלט אם ניתן לבצע בהמשך היום חילוצים מוסקים.

הסופה התחילה אתמול באיזור כפרי סמדו, סמגוואן ודאמסלה בנפאל שם שורר מזג אוויר סוער הכולל סופות שלגים שמנעו אתמול תנועה וחילוץ של קבוצת מטיילים, הכוללת כמאה ישראלים, לא נשקפה סכנת חיים לאף אחד מהישראלים.

משרד החוץ על סופת השלגים: פועלים עם קונסול ישראל במדינה

בהתאם להערכת מצב שבוצעה אתמול יחד עם צוותי איתור וחילוץ מקומיים, הוחלט להמתין עם החילוץ לבוקר לפי שעון נפאל כדי לא לסכן את הנמצאים בשטח. קבוצת המטיילים נמצאת בבקתות ולא בשטח פתוח, היא בקשר רציף עם צוותים רפואיים והיא מעודכנת בכך שהחילוץ נדרש להתבצע באמצעות מסוקים שיוכלו להגיע לשם באור יום, כדי לעשות זאת בצורה בטוחה לשלומם של המטיילים.

ממשרד החוץ נמסר: " בעקבות סופת שלגים בצפון נפאל, באזור אנפורנה, התקבלו במרכז המצב של משרד החוץ פניות של ישראלים המטיילים באזור ושל בני משפחותיהם אשר דיווחו על קשיים ביצירת קשר עם בני משפחתם השוהים באיזור, ועל חסימות דרכים בשל השלג שהצטבר ומזג האויר הסוער".

"האגף הקונסולרי במשרד החוץ באמצעות המחלקה לישראלים במצוקה בחו״ל פעלה ופועלת מתחילת הדיווח על הסופה ובתאום עם קונסול ישראל בקטמנדו, לסיוע ולבדיקת שלומם של הישראלים באיזור".