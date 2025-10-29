פרקליטות המדינה הודיעה היום (רביעי) לשופטת בדימוס עו"ד שרה חביב, באה כוחו של ח"כ לשעבר אביר קארה, כי לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה בחנה את התיק ולאור הטענות שהועלו על ידה בשימוע הוחלט לסגור את התיק כנגדו.
נזכיר כי בשנת 2021, מהומה פרצה היום במהלך ההצבעות במליאת הכנסת, לאחר שחבר הכנסת אביר קארה הצביע פעמיים באחת ההצבעות, עבורו ועבור חברת הכנסת עידית סילמן. באופוזיציה דרשו לעצור מיידית את ההצבעות עד לבירור, ולבסוף החליט יו"ר הכנסת מיקי לוי על הפסקה לצורך בדיקה.
מלשכת קארה נמסר אז: "ח"כ אביר קארה הצביע בשגגה ממחשב לא נכון של ח״כ עידית סילמן והודיע במיידי על טעותו ליו״ר הכנסת על מנת שההצבעה תתוקן".
שפוי
אביר קרא, מעתה אתה כלבלב אמיתי של השמאל10:37 29.10.2025
