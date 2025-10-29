ברקע ההכנות להפגנת החרדים הגדולה נגד הגיוס שמתוכננת מחר. מתקיים בבג"ץ דיון על גיוס החרדים. במהלך הדיון נשמעו צעקות: "נמות ולא נתגייס"

ברקע ההכנות להפגנת החרדים הגדולה נגד הגיוס שמתוכננת מחר. היום (רביעי) מתקיים בבג"ץ דיון על חוק הגיוס. במהלך הדיון נשמעו צעקות: "נמות ולא נתגייס".

אמש ח"כ דן אילוז מהליכוד תקף בחריפות את מתווה חוק הגיוס החדש של בועז ביסמוט, אשר שנחשף אתמול בחדשות 12. בדבריו אמר כי החוק יפגע בציבור המשרתים ועלול להזיק לליכוד בבחירות הקרובות.

זה לא חוק של הליכוד – זה חוק של ש״ס. זה חוק שלא יגייס חרדים, יפגע בציבור המשרת שמצביע לנו ויפגע בליכוד לקראת הבחירות הקרובות" אמר אילוז. "החוק היחיד שהליכוד צריך לקדם הוא פשוט וברור: מי שמשרת – מקבל הטבות מהמדינה. מי שלא משרת – לא. בכל מגזר, מהיום הראשון, ולכל החיים. נקודה".

עוד הוסיף ופנה לשותפו במפלגה: "אני עדיין מקווה שביסמוט יבחר להציג ביום שני חוק ליכודי אמיתי, לא חוק שנכנע לפוליטיקאים החרדים".