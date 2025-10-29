ברקע ההכנות להפגנת החרדים הגדולה נגד הגיוס שמתוכננת מחר. היום (רביעי) מתקיים בבג"ץ דיון על חוק הגיוס. במהלך הדיון נשמעו צעקות: "נמות ולא נתגייס".
אמש ח"כ דן אילוז מהליכוד תקף בחריפות את מתווה חוק הגיוס החדש של בועז ביסמוט, אשר שנחשף אתמול בחדשות 12. בדבריו אמר כי החוק יפגע בציבור המשרתים ועלול להזיק לליכוד בבחירות הקרובות.
זה לא חוק של הליכוד – זה חוק של ש״ס. זה חוק שלא יגייס חרדים, יפגע בציבור המשרת שמצביע לנו ויפגע בליכוד לקראת הבחירות הקרובות" אמר אילוז. "החוק היחיד שהליכוד צריך לקדם הוא פשוט וברור: מי שמשרת – מקבל הטבות מהמדינה. מי שלא משרת – לא. בכל מגזר, מהיום הראשון, ולכל החיים. נקודה".
עוד הוסיף ופנה לשותפו במפלגה: "אני עדיין מקווה שביסמוט יבחר להציג ביום שני חוק ליכודי אמיתי, לא חוק שנכנע לפוליטיקאים החרדים".
שירי מנתניה
"נמות ולא נתגייס" - ממש לא איום.10:22 29.10.2025
כמה שנאה יש בך ילדה קטנה
מוכרת10:49 29.10.2025
צדקיהו
הם צועקים נמות ולא נתגייס. בכביש 4 בהפגנותיהם הם צועקים. אנחנו שמחים שחילי צה"ל נהרגים. הבעיה היא נבנתה על ידי ביבי בהבטחותיו לבלוק חוסם לחוק פטור תמידי . הבטחה חסרת אחריות מרושעת שענינה שרות רק לתחת של ביבי. אבל לא לבטחון ולא לכלכה. מדהים לראות אנשים פרטיים שמצדדים בכךהמשך 10:32 29.10.2025
רון
השופטים הפתיעו לרעה בגודל השנאה לחרדים10:50 29.10.2025
יוסף2
מה לכם הסרוגים ששפכתם דמכם עם החרדים. האנשים שאתם קוראים להם שמאלנים ובוגדים כולם משרתים בצבא איתכם, רובם המכריע לא שמאלנים. חלקם ימנים שלא חפצים במישהו או מרכז ימין. כמעט...
מה לכם הסרוגים ששפכתם דמכם עם החרדים. האנשים שאתם קוראים להם שמאלנים ובוגדים כולם משרתים בצבא איתכם, רובם המכריע לא שמאלנים. חלקם ימנים שלא חפצים במישהו או מרכז ימין. כמעט אף אחד לא מדבר על שתי מדינות. לפי הסקרים. האם שירות צבאי איננו חלק מדרך התורה ואהבת הארץ. כמסורתי ששרת 6 שנים בסדיר ו 30 במילואים וילדי משרתים והולך לבית כנסת של שסניקים, אני חושב שאי שירות למרות הגדולה בתורה, במישור המעשי זה לא נכון לעשות בהקשר התורה.המשך 10:23 29.10.2025
רון
למה לא עצרו אלף? מבינים את רמת השנאה לחרדים10:51 29.10.2025
צדקיהו
רון
השופטים הפתיעו לרעה בגודל השנאה לחרדים10:50 29.10.2025
יוסף2
מוכרת10:49 29.10.2025
