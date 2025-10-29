השופטים במשפט נתניהו החליטו כי ראש הממשלה יכנס לדיון במשפטו יחד עם כניסת השופטים כדי "לשמור על הסדר". בכך נתניהו נמנע משאלות עיתונאים

השופטים במשפט נתניהו החליטו כי היום (רביעי) ראש הממשלה יכנס לדיון במשפטו יחד עם כניסת השופטים כדי "לשמור על הסדר". בכך נתניהו נמנע הבוקר משאלות עיתונאים.

הודעת השופטת רבקה פלדמן: "נוכח דיווחים חוזרים ונשנים של מחלקת הביטחון, על קושי משמעותי לשמור על הסדר באולם, בעת שמר נתניהו נוכח בו טרם כניסתנו, הוחלט כי כניסתו של מר נתניהו תעשה סמוך לאחר כניסתנו לאולם. נוסיף כי לא מצאנו את זה לקיים דיון בעניין".

לפני שלושה ימים השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לפרסום לפיו נתניהו מתנגד לחוק לעצירת משפטו ומבקש שזה לא יחוק עליו: "מעריך את התנגדותו של רה״מ לחוק, אבל אין פה עניין אישי לטובתו, אלא אחריות לאומית".

הדברים המלאים של השר לגבי משפט נתניהו: "אני מאוד מעריך את התנגדותו של רה״מ לחוק, אבל אין פה עניין אישי לטובתו, אלא אחריות לאומית: להפריע לראש הממשלה לתפקד בימים של אתגרים ביטחוניים ומדיניים היסטוריים, ולכבול אותו למשפט על סיגרים ושמפניות ארבעה ימים בשבוע, זוהי פגיעה במדינת ישראל, לא רק ברה״מ. החוק שהציעה ח״כ סון הר מלך מעוצמה יהודית, נועד לאפשר לכנסת לשקול את שיקול ביטחון המדינה וטובתה, ולכן נמשיך לקדם אותו".