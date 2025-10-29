סוף לגיהוץ האשראי במדינת ישראל: אחרי דחייה של ארבע שנים, החל מיום ראשון הקרוב, כל תחנות הדלק בישראל יצטרפו לשאר המשק ויאפשרו תשלום חכם בתקן הבינלאומי EMV באמצעות קירוב כרטיס אשראי, סמארטפון, שעון חכם, צמיד או טבעת למסוף שעל משאבת הדלק.

על פי הדיווח בווינט, בנק ישראל הודיע לתחנות שעליהן לאפשר את המעבר עד סוף אוקטובר ולבצע אותו ב-1 בנובמבר, כשהמועד נדחה ביום משום שהתאריך נפל על יום שבת. לפי בנק ישראל יתכן שישנם עדיין מעט בתי עסק שלא עברו לתקן החדש וביום ראשון לא יוכלו לסלוק אשראי.