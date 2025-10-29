שר הביטחון התייחס לנפילתו של הלוחם יונה אפרים פלדבאום ברצועת עזה ואיים על מחבלי ארגון הטרור חמאס: "מרצחי החמאס משלמים וישלמו מחיר כבד"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הבוקר (רביעי) לנפילתו של הלוחם יונה אפרים פלדבאום ברצועת עזה ואיים על מחבלי ארגון הטרור חמאס: "מרצחי החמאס משלמים וישלמו מחיר כבד".

ההודעה המלאה: "בצער עמוק אני כואב את נפילתו של רס"ר (מיל') אפי פלדבאום, לוחם צמ"ה באוגדת עזה, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. ‏אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו – עם ישראל כולו מחבק אתכם בשעה קשה זו. מרצחי החמאס משלמים וישלמו מחיר כבד. יהי זכרו ברוך".

מוקדם יותר פורסם כי לאחר ההפרה אמש של הפסקת האש על ידי חמאס, צה"ל פתח בגל תקיפות מסיבי ברצועת עזה. בין היתר ברפיח ובחאן יונס. ההפרות של חמאס הן התקרית ברפיח בה נהרג הלוחם אפי פלדבאום ז"ל והתקרית שאירעה מוקדם יותר אתמול בה התעללו מחבלי חמאס בשרידי גופתו של החטוף החלל אופיר צרפתי ז"ל. למרות ההפרות החמורות של חמאס, מסתמן כי הפסקת האש תחודש בשעה 10:00.