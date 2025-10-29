הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, התייחס לירי של חמאס נגד ישראל וכעס על התגובה הישראלית: ""למה מכניסים סיוע של 600 משאיות בכל יום לחמאס? למה?"

הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, התייחס היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל להפרות החוזרות ונשנות של חמאס בעזה, וטוען כי זו לא הדרך להתמודד עם האויב.

"למה מכניסים סיוע של 600 משאיות בכל יום לחמאס? למה?, שואל יחזקאלי. "יש הסכם ואנחנו חוזרים לקווים ומה קורה? אנחנו חוטפים! להם צריך להראות שאתה מנסח הסכם בדם, ההפצצות אתמול ברצועת עזה עזרו במשהו? אתה עושה את זה כבר שנתיים".

עוד הוא הוסיף: "רק הגירה, תפיסת שטח לצמיתות וחיסולים – זה משהו שחמאס יבין דרכו את המסר. איך אמר לי ערפאת? ״אנחנו עושים איתכם הסכמים כדי שאתם לא תהיו כאן״. אנחנו צריכים לזכור ולהבין את זה".