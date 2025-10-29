בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו נידונה לאחרונה האפשרות לעבור לבחירות ישירות בדומה ל-1996 ולהתייצב מאחורי המנצח כ"מסר של אחדות". כך פורסם היום (רביעי) בגלי צה"ל.
מקורבים לנתניהו אישרו את הפרטים, אך בלשכת ראש הממשלה הכחישו אותם.
נראה כי המהלך החריג הזה מגיע לאחר התבוננות של נתניהו בסקרים רבים לאחרונה, ומכך שהוא חושש מהעלייה של נפתלי בנט בהם.
ד מד מ גו גי ה!נתניהו שמקבל עכשיו לפי סקר 14 שיא חדש של 36 מנדטים והימין בשיא חדש של 66 מנדטים -ניצחון אדיר וחסר תקדים בבחירות ,כשהשמאל רק עם 44 מנדטים- "חושש" מבנט?..
