בתו של נשיא איראן לשעבר אכבר האשמי רפסנג'אני, שוברת שתיקה וטוענת כי גורמים בכירים במשטר האייתולות רצחו את אביה, בשל ביקורתו נגד המשטר בטהרן, כך דווח היום (רביעי) באיראן אינטרנשיונל.

״אבי הפך לקוץ בעיניהם, אז הם חיסלו אותו״, טענה בתו. עוד היא הוסיפה: "הריגתו לא הייתה מעשה של רוסיה או ישראל. הוא לקח צד של העם ודיבר בגלוי, והם הרגישו שהוא עומד בדרכם – אז היה צריך להסיר אותו".

ב-8 בינואר 2017 הודיעו הרשויות כי רפסנג'אני בן ה-82, שהיה נשיא איראן בין השנים 1989-1997, מת בעת ששחה בבריכה. בהודעה הרשמית נכתב כי הוא מת כתוצאה מהתקף לב, אך רבים באיראן לא האמינו לכך.

לפי ״איראן אינטרנשיונאל״, המשפחה העלתה לאורך השנים שורה של חשדות: עיכובים בהעברה לבית חולים, חוסר גישה לצילומי מצלמות האבטחה, סירוב לבצע נתיחה לאחר המוות, קבורה מזורזת, ונעלמו גם יומניו וצוואתו מהכספת במשרדו.

החקירה הרשמית, בראשות עלי שמח'אני, אז מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, הגיעה למסקנה כי מותו של רפסנג'אני היה "טבעי לחלוטין, ללא כל התערבות".

בשנת 2019, בתה השנייה של רפסנג'אני, פאטמה האשמי, אמרה בראיון כי חודשיים לפני מות אביה, שני אנשים פנו אליה באוניברסיטה שלה והזהירו את אביה כי "ייהרג באופן שיגרום לזה להיראות כמוות טבעי"