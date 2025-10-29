טראמפ שוב משגר איום לחמאס ודורש ממנו להתנהג יפה. על התגובה של ישראל לתקרית ברפיח גיבה טראמפ: "צלף פגע בחייל הישראלי ולישראל יש את הזכות להגיב על כך".

בפעם המי יודע כמה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שוב משגר איומים לעבר חמאס, ובינתיים נראה שארגון הטרור לא כל כך מתרשם מהן.

אתמול דיבר טראמפ עם כתבים במטוסו הרשמי: איירפורס1 והתייחס לתקרית ברפיח בה נהרג לוחם מילואים ועל התגובה של ישראל: "חמאס פגע בחייל ישראלי וישראל ירתה בחזרה. הם צריכים לירות בחזרה. זה לא יסכן את הפסקת האש".

בהקשר לחמאס, אמר טראמפ: "חמאס צריך להתנהג יפה. אם הוא לא יתנהג יפה, הוא יושמד והם מבינים את זה. צלף פגע בחייל הישראלי ולישראל יש את הזכות להגיב על כך".

נזכיר כי לפני 4 ימים, הקציב טראמפ לחמאס 48 שעות למסור את שאר גופות החטופים החללים לידי ישראל.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בפוסט שהעלה לרשת החברתית שלו לעיכובים בהחזרת גופות החללים החטופים שנותרו ברצועת עזה. "נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".

בינתיים חמאס עשה תרגיל וביים מציאת גופה, שהתבררה כשרידיו של אופיר צרפתי שגופתו כבר הוחזרה לישראל. שתי גופות נוספות שחמאס טוען שאיתר, עוד לא הגיעו לידינו, ובעזה עדיין נותרו 13 גופות של חטופים חללים.