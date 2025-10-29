מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל. תנשבנה רוחות חזקות וישרור שרר. גם הגשם יגיע. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל. תנשבנה רוחות חזקות וישרור שרר. גם הגשם יגיע.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

רוחות בכנרת צילום- אייל כהן, איגוד ערים כינרת

יום שישי: בהיר בדרך כלל. בשעות הבוקר יינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף והשפלה, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. צפויים גשמים מקומיים.

יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

יום ראשון: ללא שינוי של ממש במזג האויר.