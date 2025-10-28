בחדשות 12 נחשפו פרטי טיוטת חוק הגיוס החדש של יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט – אשר מכיל פחות סנקציות והגדרות מקלות יותר לחרדים. כל הפרטים

בצל החרם החרדי: כתב חדשות 12 עמית סגל חשף הערב (שלישי) את פרטי טיוטת חוק הגיוס החדש של יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, אשר מכיל מספר הבדלים משמעותיים מהניסוח הקודם של היו"ר המודח יולי אדלשטיין.

לפי הדיווח, במתווה החדש בוטלה הדרישה למכסה של לוחמים קרביים, זאת אחרי שבטיוטה הקודמת נדרשו כמה עשרות אחוזים מתוך המתגייסים שיהיו קרביים. בלשכת יו"ר ועדת החוץ והביטחון טענו שהצבא הוא שאומר שאין לו יכולת לשלוט על זה.

עוד נקבע כי שירות אזרחי-ביטחוני, כמו שירות בזק"א, יוכר כחלק ממכסת המתגייסים המצופה – אך הוגדר כי לא יעלה על יותר מ-10 אחוז מסך המתגייסים הכולל. בנוסף, הוחלט כי איסור הוצאת רישיון נהיגה יוחל רק על "משתמטים חדשים", ולא על אנשים שהשתמטו קודם. איסור היציאה לחו"ל יהיה גם כן רק עד גיל 26, כשלאחר מכן יהיה אפשר לצאת מהארץ – זאת בתגובה לטענה משפטית לפיה אי אפשר למנוע מאדם לצאת מהארץ לכל חייו.

הדרישה לטביעות אצבע בישיבות, שהוכנס על ידי אדלשטיין אחרי התקיפות באיראן, בוטל במתווה החדש. החוק גם מגדיר "חרדי" כמי שלמד שנתיים בישיבה, ולא 3 כפי שהיה עד עכשיו.