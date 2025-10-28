תאונות דרכים פצוע במצב קשה מאוד ופצוע נוסף במצב בינוני בצומת זבולון שעל כביש 70 בצפון לאחר שרכבו התנגש בגדר הפרדה והתהפך במקום. השניים פונו לבית החולים רמב"ם

המצב בכבישים: בתאונת דרכים שאירעה הערב בצפון נפצע במצב קשה מאוד גבר כבן 25 שהתהפך עם רכבו. פצוע נוסף פונה מהמקום גם כן.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 19:26 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על רכב שהתהפך בכביש 70 סמוך לצומת זבולון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח רמב"ם, גבר כבן 25 במצב קשה ויציב עם חבלות בראש ובגב. מהמקום פונה פצוע נוסף. נועם

חובשי רפואת חירום במד"א איגור גרישין ונעים נעים סיפרו:

"כשהגענו למקום התאונה ראינו שני פצועים ואת הרכב הפוך כשהוא עם פגיעות קשות. הפצוע החמור מבניהם, גבר כבן 25, היה מחוסר הכרה וסבל מחבלות משמעותיות בראש ובגב שלו. מצבו היה קריטי. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים בשטח, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ויציב, והוא מורדם ומונשם."

מדוברות איחוד הצלה – מחוז צפון נמסר במקביל כי צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני בזירת תאונה קשה בכביש 70 בסמוך לתל רגב.

ברוך פריד וצביקי מילר חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עצמית – רכב שהתנגש בגדר הפרדה. הענקנו סיוע רפואי לגבר (כבן 30) שנפצע באורח קשה ולנפגע נוסף (כבן 30) שנפצע באורח בינוני ולאחר מכן הם פונו לבית החולים להמשך טיפול".

בחיפה: 5 פצועים בינוני וקל

בתאונה נוספת שאירעה בחיפה במקביל, נפצעו 5 בני אדם.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 19:12 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בדרך פרויד בחיפה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח כרמל 5 פצועים, בהם: גבר בן 34 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים, ו-4 פצועים במצב קל.