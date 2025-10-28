אחרי הפרת הפסקת האש של חמאס והתקיפות הישראליות שהחלו בתגובה, ארגון הטרור הודיע כי לא ישחררו את גופת החלל החטוף שמצאו היום – לטענתם "בגלל ההפרות החוזרות של ישראל"

ממשיכים להפר את הפסקת האש: רגע אחרי הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו על תחילת תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה, בחמאס הודיעו כעת כי לא ישחררו את גופת החלל החטוף שמצאו היום (שלישי) – זאת לטענתם "בגלל ההפרות החוזרות של ישראל". נזכיר כי התקיפות הישראליות בעזה מגיעים בתגובה לפתיחה באש מצד מחבלי חמאס לעבר כוחות צה"ל ברפיח.

כזכור, אתמול ארגון הטרור "שחררו" גופה שלטענתם הייתה של חלל חטוף – אך בפועל ניסו להחזיר לישראל שרידים של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שגופתו הוחזרה לפני כשנתיים במבצע צבאי. בתיעוד שפורסם מוקדם יותר נראה כי חמאס הוציאו גופת חטוף, קברו אותה מחדש ונתנו לצלב האדום "למצוא" אותה. בעקבות הפרת ההסכם ואי הבאת גופות החטופים, הוחלט היום לעצור את סיורי חמאס עם הצלב האדום שמתקיימים בשטח הצהוב.

מספר שעות לאחר מכן, כלי תקשורת ערביים דיווחו כי אנשי חמאס הפועלים בשטח הרצועה, איתרו לפני זמן קצר גופת חטוף נוספת אותה חיפשו קרוב לשבועיים מתחת לאדמה. על פי הדיווחים, הגופה שאותרה נמצאה במרחב חאן יונס בדרום מרכז הרצועה. בארגון הטרור אמרו תחילה כי ישחררו את הגופה הערב בשעה 20:00, אך כעת כאמור חזרו בהם והודיעו על דחיית השחרור המתוכנן.