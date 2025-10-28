18:39

המהפך בדרך; ירידה בטמפ', רוחות וגשם: תחזית מזג אוויר

18:29

חמאס בהפרה נוספת: "לא נשחרר הערב חלל חטוף"

18:10

הפסקת האש קרסה: נתניהו הורה לפתוח בגל תקיפות בעזה

18:08

ח"כים מימין ומשמאל מגיבים לירי: "להשמיד את חמאס"

18:04

למרות הפרות הפסקת האש: הוסרו ההגבלות של צה"ל בעוטף עזה

17:58

יממה אחרי שהוחזר לרדיו: דידי הררי חוטף מכה נוספת

17:30

רובי לבקוביץ' בראיון אינטימי: מ"שור דורס" לגביע בהונגריה

17:17

יו"ר בית הנבחרים: "אין דרך לכהונה שלישית של טראמפ"

16:53

סערה בתקשורת הצבאית: "לא נשתוק"

16:33

הפרה נוספת: חילופי אש לאחר שחמאס פתח בירי לעבר כוחות צה"ל

16:18

גפני ביקר את העריקים בכלא: "כתם גדול על מדינת ישראל"

16:16

יש רופא באולפן? אלישע גושן בסינגל חדש על אהבה וגעגוע

16:12

טבח עצום בסודן: הארגון המקורב למערב רצח 2,000 אזרחים

16:10

תיעוד: המנהל האזרחי הרס בניה בלתי חוקית בשומרון

16:01

הפעם באמת? חמאס מודיע כי ישחרר חלל חטוף הערב

15:29

הפועל ת"א מאיימת להחרים את הגמר: "הסתה המטורפת כנגד אוהדינו"

15:22

הלהיט הבא של המדינה? ליאור נרקיס וששון שאולוב בדואט חדש

15:06

צפו: חמאס מוציא את הגופה וקובר אותה במקום אחר

15:04

הפועל תל אביב לאוהדיה: "לא יכולים לקחת אחריות שתחזרו בשלום"

14:36

"בגלל הבינה המלאכותית": אמזון מפטרת 14 אלף מעובדיה:

