מזג אוויר ימשיך להיות חם מהרגיל, אך לקראת סוף השבוע יחול שינוי: תחול ירידה בטמפרטורות ויירדו גשמים מקומיים מלווים ברוחות חזקות.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הן תהינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
יום שישי: בשעות הבוקר עדיין יינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמזרח. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף והשפלה, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
