ראש הממשלה בנימין נתניהו, הורה לפני זמן קצר לצה"ל לצאת לגל תקיפות משמעותי ברצועת עזה, בעקבות ההפרה החמורה של ארגון הטרור חמאס

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "בתום ההתייעצויות הביטחוניות, ראש הממשלה נתניהו הנחה את הדרג הצבאי לבצע באופן מיידי תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה".

בתוך כך, למרות ההפרות החמורות של הפסקת האש מצד חמאס, דובר צה"ל הודיע כעת (שלישי) כי הוחלט על הסרת ההגבלות של צה"ל במרחב עוטף עזה. ההחלטה התקבלה בתום הערכת המצב, ולאחר אישור שר הביטחון ישראל כ"ץ על אי הארכת "מצב מיוחד בעורף" באיזור.