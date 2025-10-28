רגע אחרי הירי של חמאס לעבר כוחות צהל ברפיח, בצה"ל הודיעו על הסרת ההגבלות של מדיניות ההתגוננות בעוטף עזה – בפעם הראשונה מאז ה-7 באוקטובר

למרות ההפרות החמורות של הפסקת האש מצד חמאס, דובר צה"ל הודיע כעת (שלישי) כי הוחלט על הסרת ההגבלות של צה"ל במרחב עוטף עזה.

ההחלטה התקבלה בתום הערכת המצב, ולאחר אישור שר הביטחון ישראל כ"ץ על אי הארכת ״מצב מיוחד בעורף״ באיזור. זו הפעם הראשונה מאז ה-7 באוקטובר 2023 בשה הוסרו מגבלות מדיניות ההתגוננות בעוטף עזה, כשעד כה היו מגבלות על התקהלויות ביישובים.

כאמור, שעות ספורות לפני הסרת ההגבלות בעוטף עזה, דווח כי מחבלי חמאס פתחו בירי על כוחות צה"ל הנמצאים ברצועת עזה. בהמשך דווח על חילופי אש בין הכוחות למחבלים. בנוסף, אתמול חמאס "שחררו" גופה שלטענתם הייתה של חלל חטוף – אך בפועל ניסו להחזיר לישראל שרידים של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שגופתו הוחזרה לפני כשנתיים במבצע צבאי. בתיעוד שפורסם מוקדם יותר נראה כי חמאס הוציאו גופת חטוף, קרבו אותה מחדש ונתנו לצלב האדום "למצוא" אותה.