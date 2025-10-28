יום אחרי ניסיון התרמית של חמאס ב"שחרור" גופת החטוף, כעת דווח על הפרה נוספת של הסכם הפסקת האש – כשמחבלי חמאס פתחו בירי לעבר כוחות צה"ל ברצועת עזה

הפרה נוספת של הפסקת האש: בכלי התקשורת דווח כעת (שלישי) כי מחבלי חמאס פתחו בירי על כוחות צה"ל הנמצאים ברצועת עזה. בהמשך דווח על חילופי אש בין הכוחות למחבלים.

הדיווח על התקיפה הנוכחית מגיע שעות אחרי שנחשפה ההפרה הקודמת של ארגון הטרור להסכם הפסקת האש. כזכור, אתמול חמאס "שחררו" גופה שלטענתם הייתה של חלל חטוף – אך בפועל ניסו להחזיר לישראל שרידים של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שגופתו הוחזרה לפני כשנתיים במבצע צבאי. בתיעוד שפורסם מוקדם יותר נראה כי חמאס הוציאו גופת חטוף, קרבו אותה מחדש ונתנו לצלב האדום "למצוא" אותה.

מספר שעות לאחר מכן, כלי תקשורת ערביים דיווחו כי אנשי חמאס הפועלים בשטח הרצועה, איתרו לפני זמן קצר גופת חטוף נוספת אותה חיפשו קרוב לשבועיים מתחת לאדמה. על פי הדיווחים, הגופה שאותרה כעת, אותר במרחב חאן יונס בדרום מרכז הרצועה. בהמשך ארגון הטרור טען כי ישחרר גופה של חלל חטוף נוסף הערב בשעה 20:00.