אחרי הפרת ההסכם וניסיון התרמית של חמאס אמש, בארגון הטרור הודיעו כי ישחררו גופה של חלל חטוף נוסף הערב בשעה 20:00. לטענתם מדובר בגופה שאותרה באחת המנהרות ברצועת עזה

הפעם יעמדו בהתחייבויות? הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה כעת כי תשחרר את גופתו של חלל חטוף נוסף הערב (שלישי) בשעה 20:00. לטענת ארגון הטרור, מדובר בגופה שאותרה לפני זמן קצר באחת המנהרות ברצועת עזה.

ההודעה הנוכחית של חמאס מגיעה אחרי שאתמול הם "שחררו" גופה שלטענתם הייתה של חלל חטוף – אך בפועל ניסו להחזיר לישראל שרידים של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שגופתו הוחזרה לפני כשנתיים במבצע צבאי. בתיעוד שפורסם מוקדם יותר נראה כי חמאס הוציאו גופת חטוף, קרבו אותה מחדש ונתנו לצלב האדום "למצוא" אותה.

עוד באותו נושא צפו: חמאס מוציא את הגופה וקובר אותה במקום אחר 15:06 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

בישראל התחייבו להגיב נגד ארגון הטרור, כשמשרד ראש הממשלה הבהיר כי "מדובר בהפרה ברורה של ההסכם". בעקבות הפרת ההסכם ואי הבאת גופות החטופים, הוחלט היום לעצור את סיורי חמאס עם הצלב האדום שמתקיימים בשטח הצהוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו עורך כעת התייעצויות, כשייתכן ויתקבלו החלטות על צעדים נוספים.

מספר שעות לאחר מכן, כלי תקשורת ערביים דיווחו כי אנשי חמאס הפועלים בשטח הרצועה, איתרו לפני זמן קצר גופת חטוף נוספת אותה חיפשו קרוב לשבועיים מתחת לאדמה. על פי הדיווחים, הגופה שאותרה כעת, אותר במרחב חאן יונס בדרום מרכז הרצועה. לא ברור אם הגופה תוחזר לישראל בקרוב, או אם באמת חולצה גופה או שמדובר בתרגיל נוסף של ארגון הטרור.