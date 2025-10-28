בעקבות פניית יוסי דגן ראש מועצת שומרון לאחר רצח צאלה גז הי"ד, המנהל האזרחי וחטיבת אפרים הרסו היום מבנים לא חוקיים ומשרפות זבל בין יישובי מערב השומרון לראש העין.

הריסת מבנים בלתים חוקיים ערביים בשומרון: בעקבות מכתבו של ראש מועצת שומרון יוסי דגן שנשלח במאי השנה למנהל האזרחי – בוצעה היום אכיפה משמעותית במרחב שבין הכפר דיר בלוט לראש העין, סמוך לגוש היישובים מערבא.

במכתב, שנשלח ימים ספורים לאחר רצח צאלה גז הי"ד, התריע דגן על בנייה בלתי חוקית מסיבית בשטח אש 203. במכתבו אומר דגן: "לצערנו, השבוע יצאו מחבלים מהכפרים הסמוכים לשטח האש ותקפו חוואי וציוד חקלאי בחווה על אדמות מדינה זו הפעם החמישית.

בנוסף, ממרחב כפרים זה יצא ביום רביעי שעבר המחבל שרצח את צאלה גז הי"ד. אנחנו מבקשים ודורשים אכיפה אפקטיבית במרחב שטח האש וגדר המערכת, וכן הריסות מסיביות לבתים ולהכשרות החדשות שנבנו שם במהלך שנת 2024"

יוסי דגן: "אכיפה שמצילה חיים"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "אכיפה שמצילה חיים. הבנייה הלא חוקית מסכנת בטחונית ובריאותית אזרחים משני צדקי הקו הירוק. אסור להשלים עם מציאות שבה טרור סביבתי ובנייה בלתי חוקית מתרחשים מול עינינו. אני מברך את המנהל האזרחי ואת חטיבת אפרים על הפעולה, ומצפה שזו תהיה תחילתה של מדיניות קבועה של אכיפה שוויונית גם ממזרח לראש העין, בדיוק כפי שנאכף בכל מקום אחר בישראל."

דגן הודה למנהל האזרחי, לסגן ראש המנהל האזרחי הלל רוט, לקמ"ט איכות סביבה לב סטרנין, למח"ט אפרים אל"מ פאיז פארס, וכן למחלקת קרקעות במועצה האזורית שומרון.

כאמור היום, פעל המנהל האזרחי בשטח: כוחות האכיפה הרסו את המבנים בשטח אש 203 וכן פעל כנגד המשרפות הבלתי חוקיות באיזור, דבר שישפר את איכות הסביבה יוריד את זיהום האוויר ממנו סובלים תושבי ראש העין, גוש מערבא וערביי יו"ש המתגוררים באיזור.