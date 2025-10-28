רופא, זמר ופסנתרן – אלישע גושן מוציא שיר חדש מלא תקווה ורגש: "בואי ונחזור הביתה". סיפור של שיבה, אמונה וגעגוע | צפו

אלישע גושן, זמר, פסנתרן ורופא מתמחה ברפואה דחופה, הוציא את הסינגל הרביעי מאלבום הבכורה שלו "מת לזרוח". השיר, "בואי ונחזור הביתה", נכתב והולחן על ידו. הוא מתאר מערכת יחסים בין איש לאישה, ובמקביל – קשר בין עם לארץ, כשני צדדים של אהבה וגעגוע.

הטקסט עוסק בשבר ובשינוי, בתחושת אובדן הבית המוכר ובקונפליקט בין בריחה לחזרה. הוא מדגיש את הזיכרון של העבר ואת האפשרות לשוב, גם לאחר נפילה.

תפילה לשיבה

בשורה המרכזית – "בואי ונבחר מפה, ונחזור הביתה" – מבטאת תקווה שכל אדם ימצא את דרכו חזרה, בתפילה אישית וכללית.

גושן נולד בירושלים למשפחה דתית ישראלית-אמריקאית וחזר בשאלה. הוא החל לנגן פסנתר קלאסי בגיל שבע, לצד האזנה למייקל ג'קסון ולמוזיקה חסידית. למד פסנתר, ג'אז ופיתוח קול, אך בחר להתמקד ברפואה ופסיכיאטריה.

אלבום ראשון בדרך

האלבום "מת לזרוח" צפוי לצאת בדצמבר, בהפקת צח דרורי ואדם בן אמיתי. הוא כולל שירים מקוריים לצד לחנים לטקסטים עתיקים, ומשקף מסע אישי בין עולמות – בדידות, אהבה, כאב, תקווה וחיפוש משמעות.

בשיר החדש משתתפת לירוז מילוא (בלאס), זמרת ורופאה במחלקה לרפואה דחופה, שבה עובדים השניים יחד. מילוא הגיעה לעשירייה הפותחת בעונה השנייה של "הכוכב הבא".