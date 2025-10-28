לאחר מעצר העריקים מישיבות המיינסטרים, יו"ר דגל התורה משה גפני ביקר לראשונה את בני הישיבות בכלא הצבאי והתבטא בחריפות כנגד המעצרים: "נעשה הכל כדי להחזיר אותם"

לראשונה מאז שהחל צה"ל באכיפה כנגד העריקים החרדיים: יו"ר דגל התורה משה גפני הגיע היום (שלישי) לביקור חיזוק אצל בחורי הישיבות העריקים העצורים בכלא 10.

ביציאתו מהביקור אמר גפני: "ביקרתי עכשיו בחורי ישיבה שנמצאים כאן בכלא… זהו כתם גדול על מדינת ישראל. המציאות הזו לא מתקבלת על הדעת, מדינה דמוקרטית לא עושה דבר כזה". עוד אמר גפני כי כי "אנחנו נעשה הכל בכדי להוציא מהכלא ולהחזיר אותם לישיבה, כבר אי אפשר לעמוד בדבר הזה".

כזכור, בחודשים האחרונים, מאז החל מעצר העריקים בהיקף נרחב יותר, ספגו חברי הכנסת החרדים ביקורת קשה על אוזלת ידם אל מול הרשויות ועל חוסר יכולתם למנוע את המעצרים. כמו כן נשמעה ביקורת על כך שהם לא טרחו לבקר את העריקים בכלא, בין היתר לאור העובדה כי העצורים השתייכו ברובם לבני עדות המזרח.

גם ביקורו של גפני היום בכלא, המתרחש ברקע הפגנת המיליון החרדית המתוכננת להתקיים בירושלים ביום חמישי הקרוב, מגיעה רק אחרי שהמשטרה הצבאית עצרה בשבוע שעבר את אריאל שמאי, תלמיד ישיבת המיינסטרים הליטאית "עטרת שלמה", שעוררה סערה אחרי שהעלתה קמפיין לשחרורו בו נעשה שימוש בסמלים המזוהים עם הקמפיין לשחרור החטופים.