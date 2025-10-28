מנכ״ל הפועל תל אביב, גיא פרימור, הודיע ליו״ר המנהלת, מר ארז כלפון, כי הפועל תל אביב לא תעלה היום לגמר גביע הטוטו נגד בית"ר ירושלים

מנכ״ל הפועל ת"א, גיא פרימור, הודיע היום (שלישי) ליו״ר המנהלת, מר ארז כלפון, כי בעקבות הסרטון החריג של המשטרה הפועל תל אביב לא תעלה היום לגמר גביע הטוטו נגד בית"ר ירושלים במידה ותופעל אלימות משטרתית.

הודעת המועדון: "מנכ״ל המועדון, גיא פרימור, הודיע ליו״ר המנהלת, מר ארז כלפון, כי בהמשך להסתה המטורפת כנגד אוהדינו בימים האחרונים, שככל ותופעל אלימות משטרתית מכוונת כלפי אוהדינו, הקבוצה לא תעלה לשחק בגמר גביע הטוטו".

העונש על החרמת המשחק יכול להגיע לירידת ליגה בתקנון ההתאחדות רשום: "אם קבוצה רשומה בליגת העל או ליגה לאומית לא הופיעה למשחק אחד, הקבוצה תורד ליגה מיד, עם השעייתה ל-1 משחק, ולא תשתתף בליגה עד תום סגירת המעגל של הליגה בה השתתפה. לאחר מכן, היא תוכל לחדש את פעילותה בעונה הבאה בליגה נמוכה יותר מהליגה בה הייתה רשומה קודם, ובתנאי שתוכיח כי עמידתה בתנאי הרישום עומדת בדרישות."

הפועל תל אביב: "קוראים לאוהדים לנהוג באיפוק"

כזכור מוקדם יותר פרסמה המשטרה סרטון שהשווה בין פיצוץ הדרבי התל אביבי להתפרעויות במזרח ירושלים. המועדון הגיב כשאמר לאוהדיו כי לא יוכל לקחת אחריות שיחזרו בשלום.

מתוך הודעת המועדון: "אחרי שהמשטרה פרסמה סרטון בו היא משווה בין אירועי הדרבי התל אביבי להתפרעויות במזרח ירושלים בהפועל תל אביבי מגיבים: "אנו קוראים בקריאה דחופה לאנשי ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות, גורמי האכיפה והחוק, לצאת בקול אחיד ומרגיע לקראת המשחק הערב ולגנות בכל תוקף את את המסר הנורא שבסרטון".