תיעוד מרחפן: חמאס מוציא גופת חטוף, זורק אותה במקום אחר ונותן לצלב האדום "למצוא" אותה. ככל הנראה מדובר בשרידים של אופיר צרפתי ז"ל

לאחר שדווח כי ארגון הטרור חמאס, הוציא גופת חטוף, קבר אותה מחדש ונתן לצלב האדום "למצוא" אותה, כעת (שלישי) מתפרסם התיעוד שחושף זאת.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, לשכת ראש הממשלה נתניהו חשפה כי במסגרת תרמית של ארגון הטרור חמאס, ניסה ארגון הטרור להחזיר לישראל שרידים של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שגופתו הוחזרה לפני כשנתיים במבצע צבאי. ראש הממשלה התחייב להגיב כנגד ארגון הטרור.

משרד ראש הממשלה בירושלים בישר כי לאחר ביצוע פעולות זיהוי מעמיקות אל תוך השרידים שהועברו אמש לידי ישראל, נקבע במכון לרפואה משפטית וזיהוי פלילי, כי השרידים שהועברו לידי ישראל היו של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שנרצח על ידי חמאס וגופתו חולצה על ידי כוחות צה"ל לפני כשנתיים.

במשרד ראש הממשלה זעמו והודיע כי: "מדובר בהפרה ברורה של ההסכם מצד ארגון הטרור חמאס".