חמאס הודיע לגורמי תקשורת ערבים על מציאתה של גופת חטוף נוספת בשטח הרצועה, לאחר ימים ארוכים של חיפושים, כך לטענת ארגון הטרור.

מקורות תקשורת ערביים מדווחים כי על פי טענת ארגון הטרור, אנשי חמאס הפועלים בשטח הרצועה, איתרו לפני זמן קצר גופת חטוף נוספת אותה חיפשו קרוב לשבועיים מתחת לאדמה.

על פי הדיווחים בגופי תקשורת ערביים, גורמים בכירים בחמאס מסרו אל גופי החדשות כי גופת חטוף שבוצעה חיפושים אחריה כשבועיים, אותרה במנהרה מתחת לאדמה, כך גם על פי תמונות שפורסמו מהמקום.

ההודעה של חמאס מגיעה פחות מיממה אחרי התרמית שביצע, בה ניסה להעביר לישראל שרידים מגופת חטוף שכבר חולצה במהלך המלחמה.

על פי הדיווחים, הגופה שאותרה כעת, אותר במרחב חאן יונס בדרום מרכז הרצועה. לא ברור אם הגופה תוחזר לישראל בקרוב, או אם באמת חולצה גופה או שמדובר בתרגיל נוסף של ארגון הטרור.