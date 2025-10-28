היום (שלישי) בערב יפגשו היריבות הגדולות בית"ר והפועל תל אביב לגמר גביע הטוטו. המשטרה שנערכת עם בידוק קפדני במיוחד פרסמה סרטון חריג לקראת המשחק בו היא משווה בין התפרעויות במזרח ירושלים להדלקת אבוקות וזיקוקים בדרבי התל אביבי בשבוע שעבר.
"חלק מהסרטונים צולמו במזרח ירושלים וחלק במשחק כדורגל", נכתב בתחילת הסרטון בו נראים השלכת האבוקות והדלקת זיקוקים במשחקים.
בנוסף המשטרה פרסמה סרטון שפרסמה בעבר. הסרטון מתחיל במילים "יש מי שאוהב את המשחק", עם סרטונים של קהלים בישראל. לאחר מכן כתוב "ויש מי שבא להרוס את המשחק", עם תמונות של קהלים שונים מתפרעים.
