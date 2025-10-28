טרגדיה באיטליה. בזמן שהשוער המחליף של אינטר, ג'וזפ מרטינס היה בדרכו לאימון הקבוצה הוא פגע בקשיש בן 81 שנע בכיסא גלגלים ממונע. צוותי החירום נאלצו לקבוע את מותו

טרגדיה באיטליה. השוער הספרדי של אינטר מילאנו, ג׳וזפ מרטינס, היה מעורב בתאונת דרכים בה נהרג זקן בן 81 שנע על כיסא גלגלים.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, התאונה התרחשה בשעות הבוקר, באזור קומו בצפון איטליה, כשמרטינס היה בדרכו לאימון הקבוצה. במהלך הנסיעה פגע מרטינס בגבר בן 81 שנע בכיסא גלגלים ממונע. צוותי החירום שהוזעקו למקום ניסו להעניק טיפול רפואי, אך נאלצו לקבוע את מותו של הקשיש בזירה.

עוד באותו נושא לאוטרו מרטינס רותח: "מי שלא רוצה להישאר – שיעזוב" 11:59 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

על פי הדיווחים, מרטינס שיתף פעולה עם הרשויות ונשאר במקום עד להשלמת הבדיקות. במשטרה האיטלקית נפתחה חקירה לבירור נסיבות התאונה. בעקבות האירוע הקשה הודיעה אינטר על ביטול מסיבת העיתונאים שהייתה אמורה להתקיים בצהריים בהשתתפות המאמן כריסטיאן קיבו והמועדון צפוי לפרסם הצהרה רשמית בהמשך היום.

מרטינס הצטרף לאינטר בקיץ האחרון, ביולי 2024, לאחר עונה מוצלחת במדי גנואה. הוא נחשב לאחד השוערים המבטיחים בכדורגל הספרדי ונועד לשמש גיבוי לזומר בסגל של הנראזורי.