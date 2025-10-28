עשרות מתנדבים מחפשים אחרי תושב השרון שעקבותיו נעלמו באזור מירון מאז יום חמישי האחרון. במשפחה חוששים לחייו ומבקשים את עזרת הציבור

חשש כבד לשלומו של תושב השרון שנעלמו עקבותיו בסוף השבוע האחרון. דוד חיים עייש, שהתגורר עשרות שנים בשומרון ובשנים האחרונות התגורר בכפר סבא, נעלם ביום חמישי האחרון ומאז נותק עימו הקשר. איכון מספר הטלפון הנייד של עייש אותר באזור צפת ובתיעוד אחרון הוא נצפה בשעות הערב המקודמות במצלמות באזור ישיבת בני עקיבא מירון.

מאז איתור המקום בו נצפה לאחרונה, עשרות מתנדבים יחד עם יחידת כלבנים ואמצעים מיוחדים נוספים פועלים על מנת לאתר עייש. בתיעוד נמפה עייש ללא ציוד עליו, מה שמעלה בפני בני משפחתו את החשש לגורלו. כעת מבקשים במשפחה מהציבור הרחב לבוא להירתם ולהצטרף למתנדבים זאת על מנת למצוא אותו ולהשיבו לביתו.

משפחתו של דוד חיים עייש מסרה: "יקירנו, דוד חיים, נראה לאחרונה ביום חמישי האחרון במירון, סמוך לישיבת בני עקיבא. מאז נעלמו עקבותיו ונשקפת סכנה ממשית לחייו. בתיעוד האחרון ממנו נראה דוד ללא תיק וללא ציוד ואנו חוששים מאוד לגורלו.

אנו מודים לכל המסייעים הרבים ומבקשים את עזרת הציבור וכל מי שעוד יכול לבוא ולסייע להגיע לחפ"ק במירון ולסייע לנו בחיפושים אחריו וכל היודע דבר על מקום הימצאו שיפנה בדחיפות למוקד לטלפון 052-3114186. כל דקה היא גורלית וחשובה עבורו. עזרו לנו בבקשה לאתר את דוד ולהחזירו הביתה".