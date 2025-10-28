הסמינר הישן הודיע שיקבל תלמידה שעתרה כנגדו בבית המשפט. צביקה כהן, בגן ראש העיר ירושלים: "אפעל בכל כוחי שמי שיפלה לא יקבל תקציבים"

סערת האפליה בסמינרים החרדיים בירושלים נמשכת, כשהבוקר (שלישי) הודיע הסמינר הישן שיקבל תלמידה שעתרה כנגדו בבית המשפט. צביקה כהן, בגן ראש העיר ירושלים: "אפעל בכל כוחי שמי שיפלה לא יקבל תקציבים"

עורך דין מטעם סמינר חרדי-אשכנזי יוקרתי בירושלים, הסמינר הישן, הודיע אמש לבית המשפט כי יקבל לשורותיו את התלמידה שעתרה כנגדו. בשל כך, הדיון בעניין שתוכנן להתקיים הבוקר בבית המשפט, בוטל.

כפי שדיווחנו בחודש שעבר, עם תחילת שנת הלימודים והעובדה המצערת כי בנות רבות מבנות עדות המזרח נותרו בביתן לאחר שקבלתן לסמינרים האשכנזיים סורבה. הסירוב היה היה נראה כמדיניות גלויה של הפרדה עדתית שאיננה חדשה למרבה הצער. בסמינרים החרדיים האשכנזיים הודיע סמינר בית יעקב הישן בירושלים כי יפתח כיתות נוספות לקליטת הבנות שנותרו בביתן. הכיתות אכן נפתחו אך תחת הכותרת המעליבה והגזענית "הסמינר הספרדי", שהמשיכה להנציח את היחס הגזעני לבנות שכל חטאן היה שהן משתייכות לעדות המזרח.

האומץ השתלם: התלמידה התקבלה לסמינר

אך כעת מתברר כי הסאגה בכל זאת לא באה אל סיומה, ולמרות פתיחת הכיתות עדיין נותרו ארבעה בנות שהסמינר הישן סירב לקבלן. אחת מהן החליטה בצעד אמיץ לעתור לבית המשפט כנגד הסמינר, וקיבלה היום בבוקר את ההודעה שתתקבל לסמינר שמבקש להימנע מדיון פומבי בבית המשפט.

למרות קבלתה, שלושה תלמידות נוספות נותרו בביתן כשהסמינר עדיין מסרב לקבלן. סגן ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק החינוך החרדי הרב צביקה כהן הגיב הבוקר בחריפות: "אפעל בכל כוחי שהשיבוצים המחוייבים על פי חוק יבוצעו. מוסד שלא יקבל תלמידה כנדרש, צריך לשלול לו את כל התקציבים". מוקדם יותר השבוע תקף כהן את שר החינוך יואב קיש וח"כ גפני על כוונתם להעניק תקציבים לסמינרים הפועלים במדיניות מפלה. "לא ייתכן שסמינר הפועל בניגוד לחוק יקבל גיבוי פוליטי", אמר.