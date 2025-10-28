לאחר שישראל החליטה כי היא עוצרת סיורי חמאס עם הצלב האדום שמתקיימים בשטח הצהוב לאיתור חטופים, בכיר חמאס מגיב לכך

בכיר בחמאס התייחס כעת (שלישי) להחלטת צה"ל לעצור את הסיורים וניסיונות האיתור אחר חטופים מאחורי הקו הצהוב וזועם על כך.

בראיון לאל-ג׳זירה הוא אומר: ישראל מסרבת לצוותי הצלב האדום וחמאס להיכנס למזרח העיר עזה כדי לחפש אחר גופותיהם של החטופים. ישראל משבשת באופן מכוון את פעולות החיפוש, ובודה שקרים. עוד הוא קרא למתווכות להתערב בכך.

נזכיר כי בעקבות הפרת ההסכם ואי הבאת גופות החטופים, ישראל החליטה היום לעצור את סיורי חמאס עם הצלב האדום שמתקיימים בשטח הצהוב, כך לפי הדיווח של גילי כהן הכתבת המדינית של כאן 11. ייתכן ויהיו צעדים נוספים בהמשך שיסוכמו בדיון עם ראש הממשלה שצפוי להתקיים יותר מאוחר היום.

