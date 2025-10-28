הכניסה לירושלים ומרכז העיר ייחסמו ולא תאפשר לכלי רכב פרטיים הגעה לכביש 1: משטרת ישראל מפרסמת את הסדרי התנועה לקראת הפגנת החרדים נגד הגיוס

משטרת ישראל פרסמה היום (שלישי) את הסדרי התנועה שיתקיימו ביום חמישי אחר הצהריים בזמן הפגנת החרדים נגד הגיוס המתכוננת בכניסה לירושלים.

השינויים בהסדרי התנועה: החל מהשעה 12:00 ועד סיום העצרת, ייחסם לתנועת כלי רכב פרטיים כביש מספר 1 בשני הכיוונים, מאזור לטרון ועד גינות סחרוב, כולל הכניסה לעיר דרך כביש מספר 16 ואזור שער הגיא. הכניסה לירושלים דרך כביש מספר 1 תותר רק לאוטובוסים מאורגנים מראש אשר יוכוונו לאזורי הורדת נוסעים, בהתאם להכוונת שוטרים, דרך צומת גבעת שאול/ גינות סחרוב.

היציאה מהעיר תתאפשר דרך מנהרת הארזים וכביש מספר 16 וכביש מספר 443. כביש מספר 443 יישאר פתוח לתנועת כלי רכב פרטיים.

תנועת התחבורה הציבורית לכיוון היציאה מהעיר, תתבצע אך ורק דרך מסוף הארזים עד השעה 15:00. בתוך העיר ירושלים, ייחסמו לתנועה אזור הכניסה לעיר, עוטף הכניסה לעיר ומרכז העיר.

הסדרי התנועה: דרכי גישה נוספות ייחסמו לפרקים

בנוסף, צפויות להיסגר לפרקי זמן משתנים ובהתאם לצורך, דרכי גישה נוספות לאזור הכניסה לעיר ולמרכז ירושלים. ייתכנו חסימות נוספות ברחובות סמוכים וצירים המובילים למוקדי ההתקהלות. כתוצאה מכך, צפויים עומסי תנועה משמעותיים באזור.

המשטרה מסרה הנחיות למשתתפים: ההגעה לאזור תיעשה כחוק, במהירות ובאופן מותאם לתנאי הדרך. אין להגיע בכלי רכב פרטיים לכביש מספר 1, אלא אך ורק באמצעות אוטובוסים המאורגנים מראש. כל ניסיון לשבש או לחסום תנועה בצירים מרכזיים מהווה עבירה על החוק. העצרת תתאפשר אך ורק בהתאם למתווה שאושר.

במהלך העצרת חל איסור מוחלט על הבערת אש או חפצים, מעשה מסוכן ובלתי חוקי שיטופל באכיפה נחושה. המשטרה לא תאפשר חסימת צירים שלא תואמו מראש, ולא תאפשר פגיעה בחופש התנועה של משתמשי הדרך בדרכים החלופיות שיקבעו מראש. יש להישמע להוראות השוטרים בשטח, להימנע מגילויי אלימות, ונדליזם או פגיעה ברכוש. מעשים אלה, יטופלו באפס סובלנות. חל איסור על הטסת רחפנים באזור ללא אישור ותיאום מוקדם עם המשטרה.

המלצות לציבור הנהגים ומשתמשי הדרך:

בשל עומסי התנועה הצפויים, מומלץ להימנע מנסיעה לאזור הכניסה לעיר ירושלים החל משעות הבוקר ולהסתייע באפליקציות הניווט. לנוכח העומסים הצפויים, ציבור הנהגים מתבקש לנהוג באחריות, בסבלנות ובזהירות, ולהישמע להוראות השוטרים שיפעלו בשטח להכוונת התנועה בהתאם למצב.