חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 28.10.2025 / 12:37

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב להפרת ההסכם על ידי חמאס, ואי מסירת גופות החטופים. הוא טען כי הדרך היחידה היא להשמיד אותם

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס כעת (שלישי) להפרת ההסכם על ידי ארגון הטרור חמאס, ואמר כיצד יש להגיב לכך שהוא לא מוסר גופות חטופים. בחשבון הטוויטר שלו כתב בנט: "לא ״נבוא חשבון״ ולא ״תגובה כואבת״. ‏חמאס הוא סרטן. ‏את חמאס צריך להשמיד". עוד באותו נושא קורע לב: משפחתו של החטוף אופיר צרפתי מגיבה לטרגדיה 12:26 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

תגיות: אופיר צרפתי, ארגון הטרור חמאס, גופת חטוף, נפתלי בנט