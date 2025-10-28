ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס כעת (שלישי) להפרת ההסכם על ידי ארגון הטרור חמאס, ואמר כיצד יש להגיב לכך שהוא לא מוסר גופות חטופים.

בחשבון הטוויטר שלו כתב בנט: "לא ״נבוא חשבון״ ולא ״תגובה כואבת״. ‏חמאס הוא סרטן. ‏את חמאס צריך להשמיד".