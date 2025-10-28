השופט המנהל את דיוני משפט הרצח של טיילר רובינסון, החשוד בהתנקשות בפעיל הפוליטי צ'רלי קירק, קיבל החלטה מפתיע לטובת הנאשם

השופט טוני גרף הדן בתיק הרצח של פעיל הימין צ’רלי קירק קבע החלטה יוצאת דופן בעניינו של טיילר רובינסון, החשוד במעשה, וציטט את “חזקת החפות” כסיבה מרכזית • בפרקליטות מחוז יוטה הודיעו כי בכוונתם לבקש עונש מוות במקרה זה

שופט במדינת יוטה קבע אמש (שני) כי טיילר רובינסון, הנאשם ברצח פעיל הימין האמריקאי צ’רלי קירק, יורשה ללבוש בגדים אזרחיים במהלך הדיונים המקדמיים, במטרה למנוע הטיית דעה מצד חבר מושבעים עתידי. יחד עם זאת, השופט הורה כי רובינסון יישאר אזוק במהלך הדיונים, אך נאסר לצלם או להקליט אותו כשהוא אזוק.

רובינסון, בן 22, נעצר ב-12 בספטמבר באשמת רצח בנסיבות מחמירות, לאחר שקירק נורה למוות בזמן שנאם באוניברסיטת עמק יוטה. בדיון שהתקיים אתמול אמר השופט טוני גרף כי הוא מודע להתעניינות הציבורית הרחבה בפרשה, והדגיש כי על בית המשפט לשמור על חזקת החפות של הנאשם.

לדברי השופט, "זכותו של מר רובינסון לחזקת החפות גוברת על אי הנוחות המזערית שבמתן האפשרות ללבוש בגדים אזרחיים". עם זאת, הוא ציין כי בשל חומרת האישומים רובינסון יישאר אזוק, אך רק באמצעי "המגבילים פחות ככל האפשר".

השופט גרף הדגיש כי אף שאין לנאשם עבר פלילי, מדובר באישומים חמורים במיוחד, המחייבים הקפדה על ביטחון באולם: "בטיחותם של מר רובינסון, עורכי הדין, צוות בית המשפט והציבור היא בראש סדר העדיפויות", אמר. לדבריו, אופיים הרגשי של ההליכים מגביר את הסיכון להפרעות ולכן הבקשה להופיע ללא אזיקים נדחתה.

רובינסון לא נכח בדיון שנערך באופן מקוון, והופעתו הבאה בבית המשפט נקבעה ל-16 בינואר. הוא נאשם בשבעה סעיפים, בהם רצח בנסיבות מחמירות, שיבוש מהלכי משפט וירי מנשק חם בעבירה פלילית. בפרקליטות מחוז יוטה הודיעו כי בכוונתם לבקש עונש מוות במקרה זה.