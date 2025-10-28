נסרין קדרי בבלדה אמונית מרגשת עם ששון איפרם שאולוב: "אל תעזוב אותי" – תפילה לאלוהים על נשמה, כאב ותקווה אחרי שנתיים של חושך

נסרין קדרי, אחת הזמרות הבולטות בישראל, משתפת פעולה לראשונה עם המוזיקאי ששון איפרם שאולוב בשיר חדש בשם "אל תעזוב אותי". המילים והלחן נכתבו על ידי שאולוב, בעיבוד והפקה מוסיקלית של משה בן אברהם ואופק יקותיאל.

האיזנו לשירם של ששון שאולוב ונסרין – אל תעזוב אותי:

מדובר בבלדה אמונית עמוקה שמתאימה כמו כפפה ליד לקולה הייחודי של נסרין, ומביאה איתה רגש וכוונה שאי אפשר להישאר אדישים אליהם. אחרי רצף של שירים מצליחים וקצביים, הפעם בחרה קדרי להוציא שיר איטי ומחבר, שמדגיש את האמונה ככוח מנחה בחיים.

חיבור אישי מהרגע הראשון

כששמעה נסרין את הסקיצה לראשונה, היא זיהתה במילים את עצמה והבינה שיש קווי דמיון וחיבור עמוק. שאולוב כתב על הילדות שלו, כולל המשפט: "הכינורות של הילדות שלי, השארתי בחיפה" – העיר שבה גדלה גם נסרין. זה חיזק את ההזדהות שלה, והיא הרגישה שהשיר הזה מחובר באופן טבעי.

פנייה ישירה לאלוהים

במרכז השיר עומדת הפנייה האמונית החזקה: "אל תעזוב אותי ככה לבד עדיין אני מאמינה שהכל קורה, הכל לשם שמיים בראת בי גם נשמה אל תעזוב אותי ככה לבד, נשבעתי אותך רק לאהוב הכאבים גדלו וגם אני גדלתי כמו שביקשתי תחזיק אותי קרוב".

תקווה לאומית דרך המוזיקה

נסרין מסבירה את הרקע האישי והלאומי לשיר: "לכולנו מגיע קצת אושר, אחרי שנתיים של חושך, קיבלנו בשורה מרגשת על חזרתם של החטופים החיים וכולי תקווה שבקרוב מאוד נזכה לקבל את החללים לקבורה ראויה. התפילות שלנו נענו ואלוהים שם למעלה לא עוזב אותנו ואני מאחלת שהמוסיקה תמשיך לחזק ולאחד את עם ישראל".