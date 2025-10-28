משרדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיע היום (שלישי) כי לאחר השלמת הליך הזיהוי הבוקר, נמצא כי אמש הושבו ממצאים השייכים לחלל החטוף אופיר צרפתי ז״ל, שהושב מהרצועה במבצע צבאי לפני כשנתיים. הודעה נמסרה למשפחתו.
בתגובה, משפחתו של אופיר צרפתי הי״ד מסרה: "הציגו לנו הבוקר את הסרטון שבו (חמאס) מוציאים את שרידיו של בננו האהוב, קוברים וקוראים לצלב האדום – מניפולציה מתועבת שנועדה לטרפד את העסקה ולהפקיר את השבת כל החטופים.
הלכנו לישון הלילה בציפייה ותקווה שמשפחה נוספת תסגור מעגל מייסר של שנתיים ותשיב את יקירה לקבורה. אבל שוב נעשתה הטעיה על גב המשפחה שלנו שמנסה להשתקם. הציגו לנו הבוקר את הסרטון שבו מוציאים את שרידיו של בננו האהוב, קוברים וקוראים לצלב האדום – מניפולציה מתועבת שנועדה לטרפד את העסקה ולהפקיר את השבת כל החטופים.
זו הפעם השלישית שאנחנו נאלצים לפתוח את הקבר של אופיר ולקבור את בננו מחדש. המעגל כביכול “נסגר” כבר בדצמבר 2023, אבל הוא לעולם לא באמת נסגר. מאז אנחנו חיים עם הפצע שכל הזמן נפתח, בין זיכרון לגעגוע, בין שכול לשליחות.
אופירי שלנו יצא לנובה לחגוג יום הולדת ומשם לא שב. אנחנו מבקשים מכל עם ישראל לא לשכוח את הנופלים, לא לשכוח את החטופים, ולהמשיך לתמוך במשפחות עד לשובם וגם לאחר מכן – רק ככה יהיה לנו עתיד. רק ככה נוכל להמשיך לחיות במדינה שלנו".
לאה
משפחה יקרה שהשם ישלח לכם נחמה על כל הזוועה שעברתם ושעדיין עוברים. עם ישראל לא שוכח את החטופים ואת כל הנופלים. יהי זכרו של אופיר צרפתי הי"ד ברוך!12:34 28.10.2025
שירי מנתניה
אוהבים אותכם, תהיו חזקים!!!! ממש עצוב, דמעות בעיניים.12:30 28.10.2025
