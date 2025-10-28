לשכת ראש הממשלה חשפה את תרמית חמאס במסגרת החזרת החטופים, ראש הממשלה יקיים דיום דחוף עם הצמרת הביטחונית בה יוחלט על תגובת נגד לארגון הטרור.

לשכת ראש הממשלה נתניהו חשפה כי במסגרת תרמית של ארגון הטרור חמאס, ניסה ארגון הטרור להחזיר לישראל שרידים של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שגופתו הוחזרה לפני כשנתיים במבצע צבאי. ראש הממשלה התחייב להגיב כנגד ארגון הטרור.

משרד ראש הממשלה בירושלים בישר כי לאחר ביצוע פעולות זיהוי מעמיקות אל תוך השרידים שהועברו אמש לידי ישראל, נקבע במכון לרפואה משפטית וזיהוי פלילי, כי השרידים שהועברו לידי ישראל היו של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שנרצח על ידי חמאס וגופתו חולצה על ידי כוחות צה"ל לפני כשנתיים.

במשרד ראש הממשלה זעמו והודיע כי: "מדובר בהפרה ברורה של ההסכם מצד ארגון הטרור חמאס".

בתגובה לאירוע הקשה ולהפרה הבוטה של הסכם עצירת המלחמה ברצועה, הודיעו מטעם ראש הממשלה: "ראש הממשלה נתניהו יקיים דיון ביטחוני עם ראשי מערכת הביטחון, בו ידונו בצעדיה של ישראל אל מול ההפרות".

ההפרה הדרמטית של העסקה, וחוסר תום הלב המוחלט של חמאס בתהליך מגיע בבוקר לאחר פקיעתו של דד-ליין 48 השעות שהציב הנשיא טראמפ אל ארגון הטרור. כעת ידרשו ארצות הברית וישראל להחליט על קו פעולה מגובש וצעדים כנגד ארגון הטרור והפרותיו.