כתב אישום הוגש היום (שלישי) נגד שני תושבי משהד בגין עבירות נשק, ירי מנשק חם באזור מגורים ושיבוש מהלכי משפט. השניים נפגשו סמוך לבית ספר, ירו בסמוך לבית מגורים וזרקו את האקדח בשטח פתוח.

האירוע התרחש בתאריך 02/10/25 כשבשעות הלילה התקבל דיווח על שמיעת ירי ליד לבית ספר ביישוב משהד, עם קבלת הדיווח שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. השוטרים הצליחו לזהות את החשודים באותו היום כששהם ברכב החשוד.

המשטרה הגיעה לתיעוד בו ניראו השניים עוצרים בשטח פתוח ויוצאים מהרכב בזמן הבריחה. בסריקות שבוצעו בשטח על ידי השוטרים נמצא ארגז בשטח הפתוח ובתוכו האקדח עימו בוצע הירי.

לאחר סיום החקירה, הוגש כתב אישום נגד שני תושבי משהד (30) בגין עבירות נשק, ירי מנשק חם באזור מגורים ושיבוש מהלכי משפט בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נצרת באמצעות פרקליטות מחוז צפון יחד עם בקשה למעצרם עד לתום ההליכים.

ממשטרת ישראל נמסר: "שוטרי המחוז הצפוני מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה באמצעות פעילות מתמדת בשטח למען שמירה על ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק. מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני מעל 920 אמצעי לחימה קטלניים".