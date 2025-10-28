נעצר תושב נתניה בן 28 שחשוד ששדד סניף דואר בבני ברק וגרם נזק לסניף בנק ברמת גן.פגע בפקיד בסניף דואר בבני ברק וגרם נזק ברמת גן

נעצר תושב נתניה בן 28 שחשוד ששדד הבוקר (שלישי) סניף דואר בבני ברק וגרם נזק לסניף בנק ברמת גן. החשוד השליך אבנים לעבר הסניף ברחוב בן גוריון ברמת גן, ופגע בפקיד בסניף דואר בבני ברק לקחנטל מוצרים מהסניף וברח מהמקום.

האירוע התחיל כש במוקד המשטרה התקבל הבוקר דיווח על גבר שהשליך אבנים לעבר דלת סניף בנק ברח' בן גוריון ברמת גן וגרם לה נזק. השוטרים הגיעו למקום ופתחו בסריקות לאיתור החשוד. זמן קצר לאחר מכן, התקבל דיווח נוסף במוקד המשטרה על שוד בסניף דואר ברח' בר כוכבא בבני ברק. החשוד כאמור פגע פיזית בפקיד במקום, נטל מוצרים מהסניף ונמלט מהמקום.

עוד באותו נושא בת ים: נעצר חשוד בניסיון שוד בנק בעיר 14:22 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

השוטרים ערכו סריקות ומצאו את החשוד בסמוך. החשוד, בן 28, תושב נתניה נעצר והובא לחקירה בתחנת המשטרה. נפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות.