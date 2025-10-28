שמונה חודשים לאחר שחרורו מ-491 ימי שבי חמאס, אלי שרעבי, ששמו ופניו מוכרים כבר בכל העולם, פותח פרק חדש בזוגיות עם יערה קריספיל, שמלווה אותו בשמחות ובכאב

בשורה מרגשת: אלי שרעבי, ששוחרר משבי חמאס בפברואר האחרון לאחר 491 ימים, נמצא בזוגיות חדשה עם יערה קריספיל, אדריכלית גוף ותנועה בעלת קליניקה לטיפול בכאב ושיקום פציעות ספורט, לפי פרסום של מאור בן הרוש מוואלה סלבס.

שרעבי, ששרד את השבי ואיבד את משפחתו, הפך לדמות מובילה במאבק הבינלאומי לשחרור החטופים. ספרו "חטוף", שתיאר את חוויותיו מהשבי ואת הדרך להישרדות נפשית, חצה את מכירות ה-100,000 עותקים וזכה בעיטור ספר היהלום. שרעבי הגיב ואמר כי "זו הזכות והחובה לזעוק את זעקת החטופים שעדיין מצויים בשבי".

בחודש שעבר הוקדש לו שער במגזין TIME תחת הכותרת "הייתי 491 ימים חטוף של חמאס. זה הסיפור שלי", לרגל תרגום ספרו לאנגלית ויציאתו לאור בארצות הברית.

בתחילת השבוע השניים הגיעו יחד לפתיחת שבוע האופנה ישראל-קנדה תל אביב. שרעבי צעד על המסלול בערב הגאלה בקריאה להשבתם של כל החטופים שנותרו בשבי. קריספיל תיעדה אותו מאחורי הקלעים, העלתה תמונה משותפת לעמוד האינסטגרם שלה, ושיתפה סרטון של שרעבי צועד בחליפה לבנה וכתבה: "פעם הבאה איתך על המסלול".

בבוקר שלאחר התצוגה נערכה לווייתו של אחיו של שרעבי, יוסי שרעבי ז"ל, שהובא למנוחות בקיבוץ בארי אחרי יותר משנתיים מאז שנחטף ב-7 באוקטובר. קריספיל ליוותה את שרעבי בלוויה ושיתפה ברשתות החברתיות סטורי שבו כתבה: "שומעת עליך רק כמה טוב היית. עצוב שלא יצא לי להכיר אותך. מבטיחה לעזור לשמור על הבנות שלך".

מוקדם יותר החודש השניים הגיעו יחד למשחק של הפועל פתח-תקווה. לפני כמה שבועות נצפו מאושרים ומחויכים במסעדה בהרצליה, קרובים במיוחד.