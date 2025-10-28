דו״ח מודיעיני חושף כי ציוד ונשק בריטי, כולל מנועים ומערכות נשק קל, נמצא בשימוש מיליציית ה־RSF בסודן, המואשמת ברצח עם.

יממה בלבד לאחר שראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, נחת בטורקיה כדי למכור לנשיא ארדואן את מיטב טכנולוגיות הצבא הבריטיות, כולל מטוסי קרב מתקדמים. דו"ח מיוחד של המודיעין הבריטי חושף כי נשק של הממלכה המאוחדת מסייע בשימוש ברצח העם בסודן.

הדו״ח, שנחשף בפני מועצת הביטחון של האו״ם, מצביע על כך שציוד צבאי בריטי נמצא בשטחי קרב שבהם פועלים כוחות ה־RSF (Rapid Support Forces) — מיליציה פרמיליטרית המואשמת בביצוע פשעי מלחמה ורצח עם.

בשטחים שנכבשו בידי ה־RSF נמצאו מנועים מתוצרת בריטניה שהורכבו בכלי רכב משוריינים, לצד מערכות סימון ותרגול לנשק קל שיוצרו בבריטניה. לפי הממצאים, הציוד הגיע לסודן דרך מדינות שלישיות, בעיקר איחוד האמירויות הערביות, שנחשדת בהעברת נשק לארגון בניגוד לאמברגו הבין־לאומי.

למרות האיסור הרשמי על ייצוא נשק לסודן, בריטניה המשיכה לאשר רישיונות ייצוא של ציוד צבאי מתקדם לאמירויות – מה שמעורר חשד כי חלק מהציוד הועבר משם הלאה, אל לוחמי ה־RSF.