אמש (שני) במכבי תל אביב חגגו ניצחון ראשון אחרי חמישה משחקים והתקרבות לפסגה. אבל על החגיגות העיב אירוע קיצוני בסיום המשחק. וויכוח בין שני שחקני הקבוצה עלי קמארה ורז שלמה הדרדר לאלימות קשה. קמארה חבט בפניו של שלמה והטיח אותו ברצפה.

השחקן זומן לדין משמעתי פנימי וצפוי להיענש בחומרה, ואולי להשתחרר מהקבוצה. רז שלמה נזקק לטיפול בעקבות התקיפה.

עוד באותו נושא הגיעו להסדר טיעון: זה העונש על אירועי הדרבי התל אביבי

מוקדם יותר פורסם כי שבוע אחרי פיצוץ הדרבי התל אביבי ההתאחדות לכדורגל הודיעה על עונשם של הצהובים. הם הגיעו להסדר טיעון וישלמו קנס של 26,000 שקל ויהיו ללא קהל במשחק מול הפועל באר שבע. כזכור בשבוע שעבר לאחר התפרעות אוהדי הפועל תל אביב ואלימות משטרתית פוצץ הדרבי התל אביב בעקבות עשרות פצועים מהאלימות ומאבוקות. גם אוהדי האלופה זרקו אבוקה ולכן נענשו היום.

אמש הצהובים ניצחו את עירוני קריית שמונה אחרי חמישה משחקים ללא ניצחון. דור פרץ הבקיע ראשון בדקה ה-18. אריאל שרצקי השווה בדקה ה45+2. אלעד מדמון החזיר את היתרון לאלופת ישראל בדקה ה-52 מפנדל גבולי ועידו שחר קבע את תוצאת הסיום בתוספת הזמן (90+1). מכבי תל אביב ניצחו והם במקום השני עם 17 נקודות, ארבע נקודות אחרי הפועל באר שבע ומשחק חסר.