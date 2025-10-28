נועה קולר ורם נהרי חוגגים בפרימיירה חגיגית ל"מקום שמח" עם כוכבי "קופה ראשית". הדרמה הקומית על משבר גיל 40 ומסע מטורף לחיפוש טעם בחיים – עולה ב-2.11 בכאן 11

אמש (שני) התקיימה הקרנת הבכורה החגיגית לדרמה הקומית החדשה "מקום שמח", פרי יצירתם של נועה קולר ורם נהרי, בכאן 11, שתעלה בראשון הקרוב. האירוע משך אליו את מיטב השחקנים והיוצרים, כולל כוכבי הסדרה האהובה "קופה ראשית" שבאו לפרגן לחברתם, נועה קולר.

במרכז האירוע עמדו כוכבי הסדרה: נועה קולר, תיקי דיין, אביהו פנחסוב, עידן חביב, ליא קניג, רועי עידן, מורן סטויצקי ורבים נוספים. כבדו בנוכחותם גם כוכבי "קופה ראשית" – אגם רודברג, נלי תגר, ערן זרחוביץ, תום יער, שירה נאור, ליאת הר לב ועוד.

היוצרים, נועה קולר (שגם כתבה את התסריט) ורם נהרי (שביים), חגגו את הפרויקט החדש שלהם בהפקת יסמין טי וי, החברה שמאחורי להיטים כמו "שעת אפס" ו"אבירם כץ".

תקציר הסדרה: "מקום שמח"

"מקום שמח" היא דרמה קומית מרגשת ומצחיקה על משבר גיל 40, מערכות יחסים משפחתיות ומסע לחיפוש משמעות. ורד (נועה קולר), קלינאית תקשורת נשואה לבן (אביהו פנחסוב) זה 15 שנים ואם לשני ילדים – יעל ועידו – חיה חיים קונבנציונליים לכאורה.

אך בתוכה היא סוערת: הנישואים רדומים, העבודה משעממת והבית חונק. מצד אחד היא מרגישה בשלות, מיניות וכוח שלא היו לה מעולם; מצד שני, היא כלואה בתא משפחתי.

ורד קשורה בעבותות לאמה נעמי (תיקי דיין), המזדקנת, ולא מסוגלת לדמיין חיים בלעדיה. ערב אחד מכריזה נעמי שאיבדה טעם בחיים ומבקשת מוורד להרוג אותה: "אני הענקתי לך חיים ואת תעניקי לי את המוות". ורד מסרבת ויוצאת למסע פרוע למצוא טעם בחיים של שתיהן.

במקביל, חברתה הרווקה אוסי (מורן סטויצקי) מחליפה בני זוג בקצב מסחרר, וכרגע היא עם יותם (עידן חביב) – מאמן רגשי שטוען לייצר "מרחבים להתפתחות כנה" (בן מכנה אותו שרלטן). ורד מחליטה לשדך בין יותם לאמה נעמי כדי להחזיר לה קצת רוח חיים – שידוך שמתגלה כטעות הגדולה בחייה… או אולי כדבר הנכון ביותר, תלוי בנקודת המבט.

הסדרה, בבימויו של רם נהרי והתסריט של נועה קולר, מבטיחה שילוב מושלם של הומור חד, דרמה משפחתית ורגעים פיוטיים. אל תפספסו – החל מ-2 בנובמבר, בימי ראשון ורביעי אחרי "בואו לאכול איתי", בכאן 11 ובכאן BOX!