יום הקולנוע הבינלאומי חוזר בפעם ה-11 ב-30 באוקטובר עם כל הסרטים – הוליוודיים, ישראליים וזרים – ב-10 ש"ח בלבד ב-44 בתי קולנוע ברחבי הארץ

ביום חמישי הקרוב, ה-30 באוקטובר, יתקיים יום הקולנוע הבינלאומי. במסגרתו ימכרו כל הכרטיסים בעשרות בתי קולנוע בכל רחבי הארץ במחירים מיוחדים: "10 ש"ח לסרט רגיל, כרטיסי VIP במחירים מיוחדים בקופה בלבד ומחירים מיוחדים לסרטים אשר יוקרנו באולמות SCREEN-X. IMAX,4DX ומחירי כרטיסי אינטרנט לפי תעריפי הרשתות השונות".

בניגוד ליום הקולנוע הישראלי שצוין בספטמבר, במסגרתו הוקרנו סרטים ישראליים בלבד, ניתן יהיה ביום הקולנוע השבוע לצפות בכל הסרטים, ההוליוודיים, הישראלים, והזרים, המוקרנים כיום, כולל סרטים בהקרנות בכורה.

מבחר סרטים עשיר להקרנות בכורה

בין הסרטים הבולטים: "קרב רודף קרב", "ביגוניה", "להתחרט עלייך", "בלאק-פון 2", "גנב על הגג", "לשחרר את שולי סאן", "טום וג'רי והמצפן האבוד", "באש ובמים", "כלב טוב", סרט האנימה "CHAINSAW MAN", "בית הבובות של גבי הסרט", "יחסים פתוחים", "בוזגלוס – הקרב על הירושה", "מזל משמיים", "טרון: ארס", "דיפלו בארץ הפלאות", "נקודת שבירה" ועוד סרטים חדשים רבים נוספים.

מטרת היוזמה לשתף את הציבור בחגיגה הקולנועית של התאחדות ענף הקולנוע בישראל, וכל רשתות הקולנוע בישראל משתתפות במבצע, סך של 44 בתי קולנוע וכ–420 מסכים, החברים בהתאחדות ענף הקולנוע ברחבי הארץ, ביניהם רשתות "פלאנט", "סינמה סיטי", "HOT CINEMA", "בתי קולנוע לב", "רב-חן", "מובילנד" ובתי הקולנוע סינמטק ת"א, "פרימיום סינמה אשקלון", "בית גבריאל צמח", "קולנוע אילת" וכל בתי הקולנוע אשר יחפצו בכך.

44 בתי קולנוע ו-420 מסכים ברחבי הארץ

תוקף יום הקולנוע: חמישי 30/10, בכל שעות היום, בהתאם ללוח ההקרנות, כאשר בחלק מבתי קולנוע יפעלו במתכונת חופש מיוחדת, החל משעה 10:00 בבוקר ועד לשעות הלילה הקטנות.

את יום הקולנוע ב-10 שקלים, שהתקיים בשנה שעברה, פקדו למעלה מ-190 אלף איש בכל רחבי הארץ.

הצלחה מסורתית: למעלה מ-190 אלף צופים בשנה שעברה

דני כפרי, מנכ"ל התאחדות ענף הקולנוע בישראל: "יום הקולנוע מתקיים זו השנה האחת עשרה. ההצלחה האדירה של ימי הקולנוע הקודמים הבהירה לנו, כי יש קהל ודרישה רבה לצריכת קולנוע בישראל". עוד הוסיף כפרי, כי "יום זה שהפך למסורת מאפשר לקהל לבוא ולחגוג קולנוע, בבתי הקולנוע, בסכום סמלי".

אז למה אתם מחכים? תקבעו עם אדם אהוב, תשריינו את התאריך ביומן, וכל מה שנשאר לכם זה רק לבחור סרט.