יהל קדוש תושבת זכרון יעקב נעדרת ונראתה לאחרונה בבית שמש עשרות שוטרים, אזרחים ומתנדבים מיחידת החילוץ עציון יהודה פתחו בחיפושים

אתמול (שני) התקבל דיווח על היעדרות של יהל קדוש (23), תושבת זכרון יעקב. עשרות שוטרים מתחנת בית שמש במחוז ירושלים, החלו בחיפושים נרחבים בשיתוף פעולה עם אזרחים ומתנדבים מיחידת החילוץ עציון יהודה ויחידות נוספות.

הנעדרת נראתה לאחרונה בבית שמש אמש (27.10.25) בשעה 15:17, באזור רחוב העלייה/ביאליק, ומאז נעלמו עקבותיה. גובהה- כ-1.60, לבשה- מכנסי ג’ינס בצבע בהיר וג’קט בצבע כהה.

כל היודע דבר על מקום הימצאה או כל פרט היכול לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת המשטרה בבית שמש בטלפון 02-9902222.