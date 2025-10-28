הרב יעקב עדס, ממנהיגי הציבור החרדי, התייחס הבוקר לסערה סביב חוק הגיוס, ואומר כי הציונות הדתית היא בדיוק הסיבה שהחרדים לא הולכים לצבא.
בראיון לרדיו 'קול ברמה' אמר הרב עדס: "הציונות הדתית זו הראיה למה לא ללכת לצבא, הבטיחו להם דברים וברגע שהם היו בידיים שלהם, כפו אותם לחילוניות. אני מאד מופתע מההתקפות של הציונות הדתית, הרב דוד פנדל חבר טוב שלי, הוא אומר בפה מלא שעשרות אחוזים של הציונות הדתית מאבדים בצבא את הדתיות שלהם".
הוא תקף את מוסדות המדינה ואמר: "המדינה הפכה למדינת בית משפט, זו גזירה קשה שצריך להתפלל עליה, היעוץ המשפטי הוסיף גזירות שספק מאד אם אפשר לקבל את החוק. הרב שרגא שטינמן אומר שהצבא שיקר לאבא שלו לאורך כל הדרך. ישבתי עם רבני הנח"ל החרדי שהודו לי שכבר במחזור הראשון לקחו 20 בחורי ישיבות מהישיבה".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
אבי
נמאס מהכפייה החילונית!!!! נמאס!!!!!!!!!10:29 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חרדי
אף אחד לא מדבר על אחוזי היציאה בשאלה האסטרונמים העיקר לעשות צבא ולצאת בשאלה?????????10:32 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מה הפלא? איך אפשר להיות חזיר עם מכסה?
החראדלים מסוגו של הערב רב עדס הם אנשים מסכנים המסוכסכים עם עצמם ועם אלוהים. חיים בשולי החברה, וניזונים משיירים ומנבלות. נשמותיהם השחורות מקרינות על הסרחון שפולט פיהם.10:52 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חרדי
אף אחד לא מדבר על אחוזי היציאה בשאלה האסטרונמים העיקר לעשות צבא ולצאת בשאלה?????????10:32 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
נמאס מהכפייה החילונית!!!! נמאס!!!!!!!!!10:29 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר