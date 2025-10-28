הרב יעקב עדס, ממנהיגי הציבור החרדי אומר כי הציונות הדתית היא בדיוק הסיבה שהחרדים לא הולכים לצבא: "כפו אותם לחילוניות"

הרב יעקב עדס, ממנהיגי הציבור החרדי, התייחס הבוקר לסערה סביב חוק הגיוס, ואומר כי הציונות הדתית היא בדיוק הסיבה שהחרדים לא הולכים לצבא.

בראיון לרדיו 'קול ברמה' אמר הרב עדס: "הציונות הדתית זו הראיה למה לא ללכת לצבא, הבטיחו להם דברים וברגע שהם היו בידיים שלהם, כפו אותם לחילוניות. אני מאד מופתע מההתקפות של הציונות הדתית, הרב דוד פנדל חבר טוב שלי, הוא אומר בפה מלא שעשרות אחוזים של הציונות הדתית מאבדים בצבא את הדתיות שלהם".

הוא תקף את מוסדות המדינה ואמר: "המדינה הפכה למדינת בית משפט, זו גזירה קשה שצריך להתפלל עליה, היעוץ המשפטי הוסיף גזירות שספק מאד אם אפשר לקבל את החוק. הרב שרגא שטינמן אומר שהצבא שיקר לאבא שלו לאורך כל הדרך. ישבתי עם רבני הנח"ל החרדי שהודו לי שכבר במחזור הראשון לקחו 20 בחורי ישיבות מהישיבה".