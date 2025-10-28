שנתיים וחצי אחרי שפגעה ברפאל אדנה בן ה-4 והפקירה אותו למותו בית המשפהרשיע היום בפעם השנייה את קרול פסלר: "הייתה מודעת לפגיעה ועצמה עיניה"

שנתיים וחצי אחרי שפגעה ברפאל אדנה בן ה-4 והפקירה אותו למותו בית משפט השלום לתעבורה מחוז מרכז הרשיע היום (שלישי) בפעם השנייה את קרול פסלר בת ה-81: "הייתה מודעת לפגיעה ועצמה עיניה"

בית המשפט דחה את טענותיה של פסלר שטענה כי לא הייתה לה מודעות לפגיעה. הוא קבע כי הנאשמת הייתה מודעת לפגיעה, אך בחרה להמשיך בנסיעה. בהכרעת הדין ציין בית המשפט, כי הנאשמת שינתה גרסאות, שיקרה וניסתה להרחיק את עצמה לאורך כל הדרך ממה שארע, התחמקה מהשאלות. העדות שלה הייתה מתפתלת ובית המשפט קבע כי היא אינה דוברת אמת.

בית המשפט ניתח את הראיות שהוצגו על ידי הפרקליטות במהלך המשפט. הוא קבע כי העדות שלה לא מתיישבת עם העובדות. "התנהגותה של הנאשמת לאחר האירוע יש להוקיע מכל וכל. זו לא התנהגות המצופה מאדם. הנאשמת הפקירה ילד קטן למותו…לא נותר ספק בליבי בדבר אשמתה של הנאשמת ובדבר מודעותה", אמר השופט טל פרי.

קרול פסלר פגעה ברפאל אדנה ונטשה אותו למותו

סיכום פסק הדין מטעם בית המשפט: "בתאריך 6.5.23 בשעות אחר הצהריים , באור יום ובמזג אוויר נאה, נהגה הנאשמת ברכב פולקסווגן בשדרות בן גוריון בנתניה. באותה עת חצו את הכביש המנוח, אחיו הקטין מלווים בסבא במקום שאינו מיועד לחציית הולכי רגל. הולכי הרגל חצו את מסלול הנסיעה לצפון, עלו על אי תנועה בנוי והחלו לרדת לכביש לכיוון דרום".

"הנאשמת פגעה במנוח ובידו של הסב. כתוצאה מהתאונה נפגע המנוח באורח קשה ומותו נקבע כעבור מספר ימים. לאחר התאונה, עזבה הנאשמת את מקום התאונה, נסעה בנסיעה רצופה לביתה מבלי לעצור ומבלי לעמוד על תוצאות התאונה ובכך הפקירה את המנוח בזירה".

"הנאשמת הודתה במעורבותה בתאונה אך כפרה ביסוד הנפשי ובמודעות לפגיעה באדם. הנאשמת ניהלה הליך הוכחות מפרך בו נשמעו עדים רבים ומומחית מטעם ההגנה שטענה כי הנאשמת אינה כשירה לנהיגה מאחר וסובלת מליקוי קוגניטיבי שמנע ממנה להבחין בהולכי הרגל ולפיכך לא הייתה מודעת לפגיעה".

"לאחר שמיעת הראיות, שקילת העדויות וניתוח הממצאים קבע בית המשפט כי הוכחה אשמתה מעל לכל ספק סביר. בית המשפט דחה את טענות ההגנה. בית המשפט קבע כי הנאשמת הייתה מודעת לפגיעה ועצמה עיניה, עצימת עיניים השקולה למודעות במישור הפלילי. הנאשמת סתרה את עצמה פעם אחר פעם, מסרה גרסאות שונות, לא דיברה אמת בחקירתה במשטרה ובבית המשפט, ועשתה ככל שביכולתה למלט עצמה מאימת הדין".

על פי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז, ביום 6.5.23 סמוך לשעה 17:15, נהגה הנאשמת ברכב מסוג פולקסווגן בשד' בן גוריון בנתניה. אותה עת, חצה את הכביש שלא במעבר חציה תמיר צגאי, ביחד עם שני נכדיו, ביניהם המנוח, רפאל אדנה ז"ל, בן 4.5.

בעת שירדו תמיר ונכדיו מאי התנועה לכביש, פגעה הנאשמת עם הרכב במנוח, והמשיכה בנסיעה רצופה עד לביתה מבלי לעצור. כתוצאה מהתאונה, נפגע המנוח באורח קשה, ומותו נקבע בבית החולים כעבור ארבעה ימים.